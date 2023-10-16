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00:01, 16 октября 2023
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В популярную в России газировку начали не докладывать сахар

В популярную в России газировку начали не докладывать сахар

© Фото: Unsplash

Не докладывать сахар начали производители популярных в России газированных напитков бренда «Черноголовка», сообщает Mash. Стало известно, что такие меры были приняты на фоне подорожавшего акциза на сахаросодержащие напитки и сахарозаменители.

Таким образом производитель сможет оставить цену прежней, однако вкус напитков может измениться, так как производители начали экспериментировать с заменителями сахара.

Согласно новому закону, напитки, содержащие больше пяти граммов углеводов (именно сахара) на 100 миллилитров, подпадают под акциз. Так, за каждый литр бренды вынуждены поднимать цену в среднем на семь рублей.

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