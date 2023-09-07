Город
18:59, 07 сентября 2023
1 мин.

Фонтан высотой до восьмого этажа жилого столичного дома попал на видео

Фонтан высотой до восьмого этажа жилого столичного дома попал на видео

© Кадр: Telegram-канал «Марьино/ЮВАО М125»

Фонтан высотой в несколько этажей попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Марьино/ЮВАО М125». Прорыв шланга случился во дворе жилого дома 53 в Батайском проезде.

«Соседи говорили, что кто-то по нему проехал на авто, и вода была до восьмого этажа. Благо, не кипяток», — рассказал автор поста.

«Аэрация внепланово», «Жаль, лето уже все. Можно было бы охладиться бесплатно», «Там до сих пор льет? У меня воду отключили, надо собаку помыть», «Вот бы музыку туда — отличный бы танцующий фонтан получился», «Выглядит эпично», — отреагировали на публикацию пользователи сети.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.