Фонтан высотой до восьмого этажа жилого столичного дома попал на видео

Фонтан высотой в несколько этажей попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Марьино/ЮВАО М125». Прорыв шланга случился во дворе жилого дома 53 в Батайском проезде.

«Соседи говорили, что кто-то по нему проехал на авто, и вода была до восьмого этажа. Благо, не кипяток», — рассказал автор поста.

«Аэрация внепланово», «Жаль, лето уже все. Можно было бы охладиться бесплатно», «Там до сих пор льет? У меня воду отключили, надо собаку помыть», «Вот бы музыку туда — отличный бы танцующий фонтан получился», «Выглядит эпично», — отреагировали на публикацию пользователи сети.