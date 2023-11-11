Это видео отобьет тягу к фастфуду! Что заметил москвич в ресторанном дворике? Ответ в видео, опубликованном в Telegram-канале «Это Москва».

«Перекус в фудкорте "Афимолла" не удался. Этот усатый не сдавался и все атаковал поднос с едой. Видимо, думал, что угощение купили для него», — говорится в сообщении.

В ролике посетитель фудкорта снимает стол, за которым решил поесть. К подносу выбежал таракан и пытался подобраться ближе к еде.

Ранее необычного соседа заметили в подмосковной многоэтажке и сняли на видео.