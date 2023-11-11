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17:30, 11 ноября 2023
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Это видео отобьет тягу к фастфуду! Что заметил москвич в ресторанном дворике?

Это видео отобьет тягу к фастфуду! Что заметил москвич в ресторанном дворике?
© Кадр: Telegram-канал «Это Москва»

Это видео отобьет тягу к фастфуду! Что заметил москвич в ресторанном дворике? Ответ в видео, опубликованном в Telegram-канале «Это Москва».

«Перекус в фудкорте "Афимолла" не удался. Этот усатый не сдавался и все атаковал поднос с едой. Видимо, думал, что угощение купили для него», — говорится в сообщении.

В ролике посетитель фудкорта снимает стол, за которым решил поесть. К подносу выбежал таракан и пытался подобраться ближе к еде.

Ранее необычного соседа заметили в подмосковной многоэтажке и сняли на видео.

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