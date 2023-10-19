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09:05, 19 октября 2023
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«Эстетика в каждой детали»: в Москве сдают квартиру за 3,5 млн рублей в месяц

«Эстетика в каждой детали»: в Москве сдают квартиру за 3,5 млн рублей в месяц

© Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В центре Москвы сдают квартиру за 3,5 миллиона рублей в месяц, объявление появилось на ЦИАН.

Арендатору предлагается пентхаус площадью 315 квадратных метров в районе Хамовники. Жилье включает четыре спальни, гостиную-столовую с камином, кухню, три санузла, гардеробные, постирочную и террасу площадью в 70 «квадратов». Есть также места для двух машин в подземном паркинге.

«Интерьер пентхауса в стиле французских апартаментов — пример сдержанной элегантности и эстетики в каждой детали, где изящно сочетаются классическая архитектура (паркет елочка, гипсовая лепнина), современные предметы мебели и света, винтажные и антикварные элементы декора. Часть мебели и предметов интерьера изготовлена на заказ в единственном экземпляре», — говорится в комментарии.

По словам автора объявления, фотографии, декор, графические и скульптурные работы и авторские произведения искусства, использованные для оформления пентхауса, добавляют пространству «шарм и особенное настроение».

Ранее микроапартаменты с панорамным видом выставили на продажу в «Москве-Сити».

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