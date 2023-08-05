Эксперт по безопасности раскрыл три схемы обмана в приложения для знакомств

Три популярные схемы обмана в приложениях для знакомств раскрыл в беседе с «Лентой.ру» инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов. Прежде всего, мошенники начали заманивать своих жертв на фишинговые сайты.

Злоумышленник общается с человеком на сайте знакомств, пока тот не потеряет бдительность. После этого он отправляет жертве ссылку на сайт, который крадет данные или деньги со счета.

Существует и другой способ заманить на фейковый сайт пользователя сети, отметил эксперт по безопасности. Мошенники предлагают купить билеты на мероприятие, чтобы встретиться вживую, и присылают вредоносную ссылку. Перейдя по ней, жертва раскрывает свои личные данные или теряет деньги.

Кроме того, аферисты при знакомстве в сети могут предлагать быстрый заработок и втягивать пострадавшего в аферистскую схему. Такие предложения обычно поступают после более длительного общения с мошенником, уточнил Ефимов.