Эксперт оценил опасность пауков-ос для москвичей

Опасность пауков-ос для жителей столицы оценил в интервью агентству «Москва» начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. По его словам, экзотичные насекомые могут прижиться в парках города, но не будут создавать угрозу для москвичей.

«Паук-оса, которого ранее обнаружили в Подмосковье, а недавно заметили в Москве, не опаснее многих других насекомых. Укус этих пауков сравним по болезненности с укусом обычной осы или пчелы. Но чтобы паук-оса вас укусил, нужно попытаться его схватить руками, первым он не нападет. Как правило, в целях самозащиты они сначала раскачиваются, а потом падают в траву и уползают. В этом плане они значительно безопаснее, чем осы и шершни, которых в Москве много», — пояснил Бурмистров.

По словам эксперта, пауки-осы обычно обитают на юге. В столичный регион они могли попасть благодаря ветру. Есть вероятность, что новый вид насекомых не приживется в Москве и Подмосковье из-за недостатка кормовой базы.

Бурмистров также напомнил порядок действий при укусе паука-осы. Необходимо приложить к месту укуса лед, принять антигистаминные препараты и обратиться в больницу. Место укуса нельзя расчесывать.