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13:00, 30 октября 2023
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Как сэкономить на шинах зимой? Этот совет поможет избежать лишних трат

Как сэкономить на шинах зимой? Этот совет поможет избежать лишних трат

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Как сэкономить на шинах зимой? Совет, который поможет автомобилистам избежать лишних трат, в интервью радио Sputnik дал автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

Специалист рассказал, что в Краснодарском крае и других южных регионах, где нет наледи, можно использовать всесезонные шины, которые не придется менять. Однако в северных регионах, где перепады температур и погодных условий заметнее, так сэкономить не выйдет, предупредил Разин.

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