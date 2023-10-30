Как сэкономить на шинах зимой? Этот совет поможет избежать лишних трат

Как сэкономить на шинах зимой? Совет, который поможет автомобилистам избежать лишних трат, в интервью радио Sputnik дал автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

Специалист рассказал, что в Краснодарском крае и других южных регионах, где нет наледи, можно использовать всесезонные шины, которые не придется менять. Однако в северных регионах, где перепады температур и погодных условий заметнее, так сэкономить не выйдет, предупредил Разин.