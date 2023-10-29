Египетская ночь! Москвичей предупредили об аномальной температуре

Об аномальной температуре москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с агентством городских новостей «Москва» синоптик рассказал, что в ночь на 1 ноября температура будет приближаться к рекордным значениям за всю историю наблюдений.

«Ночь египетская: ночные температуры — плюс 7-9, а дневные — плюс 10-12, по области – даже до плюс 13 градусов», — рассказал специалист. Для 1 ноября такое повышение температуры станет экстремальным. Обычно такая погода характера для последних чисел сентября — начала октября, добавил специалист.

Метеоролог отметил, что предыдущий рекорд тепла для 1 ноября был зафиксирован в столице в 1934 году, когда температура на улице была 12,6 градусов тепла.