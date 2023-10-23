Часы тишины: в России введут единое время запрета на шум дома

Единое время запрета на шум дома введут в России. По данным «Известий», обновленный законопроект будет внесен в Госдуму в понедельник, 23 октября.

Пока каждый регион устанавливает время самостоятельно. К примеру, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 7:00 в любой день, а в Подмосковье часы тишины — с 21:00 до 8:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни.

В новой редакции закона запрет на шум будет действовать с 23:00 до 07:00 во всех регионах страны. Шумные строительные работы можно будет проводить только в будни с 09:00 до 19:00 с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00.

Кроме того, жильцы домов смогут выбрать уполномоченных из числа собственников или представителей управляющих компаний, которые будут выявлять нарушения.

Согласно новому проекту, на нарушителей можно будет наложить штраф. За первое нарушение его размер составит от 500 до двух тысяч рублей для граждан, от пяти тысяч до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 тысяч до 50 тысяч рублей для юридических лиц.

При систематических нарушениях закона о тишине штраф может составить 500 тысяч рублей для юридических лиц.