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14:35, 04 сентября 2023
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Дюжина автомобилей пострадала в массовой аварии на трассе в Подмосковье

Дюжина автомобилей пострадала в массовой аварии на трассе в Подмосковье

© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Дюжина автомобилей пострадала в массовой аварии на трассе М-10 в Химках. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре Главного управления МВД России по Подмосковью.

По имеющейся информации, следовав в направлении Московской области, 12 машин столкнулись на 31-м километре трассы «Россия». Никто из водителей и пассажиров не пострадал.

Движение транспорта на участке аварии ограничено. На месте ведут работу оперативные службы города, говорится в сообщении.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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