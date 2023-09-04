Дюжина автомобилей пострадала в массовой аварии на трассе в Подмосковье

Дюжина автомобилей пострадала в массовой аварии на трассе М-10 в Химках. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре Главного управления МВД России по Подмосковью.

По имеющейся информации, следовав в направлении Московской области, 12 машин столкнулись на 31-м километре трассы «Россия». Никто из водителей и пассажиров не пострадал.

Движение транспорта на участке аварии ограничено. На месте ведут работу оперативные службы города, говорится в сообщении.