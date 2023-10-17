Дядя Михаила Ефремова завещал состояние семье погибшего в ДТП

Дядя актера Михаила Ефремова завещал свое состояние семье водителя-экспедитора Сергея Захарова, погибшего в ДТП, виновником которого стал артист, пишет Shot.

По информации канала, в одно из адвокатских бюро Москвы пришло письмо от имени 79-летнего концертмейстера Александра Покровского, данные которого полностью совпадают с данными родного брата матери Михаила Ефремова. В письме мужчина попросил после его смерти отдать все его деньги семье погибшего в аварии, устроенной его племянником в 2020 году.

Помимо этого, в послании автор обвиняет Ефремова в оказанном на него ранее давлении: якобы актер требовал оставить ему квартиру на Тверской улице. Мужчина попросил передать недвижимость площадью 123 квадратных метра и стоимостью 50 миллионов рублей Министерству культуры России или Правительству Москвы.

Письмо в бюро принес неизвестный, после чего поспешно удалился, уточняет Shot. По имеющейся информации, адвокаты сообщат о произошедшем семье Захарова.

Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в 2020 году. За это он был осужден на семь с половиной лет колонии общего режима.