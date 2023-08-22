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07:01, 22 августа 2023
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Двухлетняя девочка попала в больницу после посещения бани в Подмосковье

Двухлетняя девочка попала в больницу после посещения бани в Подмосковье

© Фото: Екатериана Якель / «Лента.ру»

Малолетний ребенок попал в больницу после посещения бани в деревне Клишева Раменского района, сообщает подмосковная прокуратура.

По данным ведомства, в воскресенье, 20 августа, в местной бане отдыхали родители вместе с детьми. Оставшаяся на некоторое время без присмотра взрослых двухлетняя девочка упала в джакузи, перевернувшись через ограничительный барьер. Ребенка госпитализировали.

Раменская городская прокуратура устанавливает точные обстоятельства и причины произошедшего.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также исполнению родителями своих обязанностей», — говорится в сообщении ведомства.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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