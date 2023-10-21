Раскрыта история появления двора-колодца в Москве

История появления двора-колодца в Москве раскрыли в Telegram-канале «История Москвы».

Здание находится на улице Тверская (ранее Горького), 6, 6. Сказочный терем построили в 1907 году. Он был частью Савво-Сторожевского монастыря и получил название «Саввинское подворье».

По данным администраторов канала, с приходом советской власти в Москве начались реконструкции, и многие здания стали сносить. А Саввинское подворье за одну ночь передвинули вглубь улицы с помощью рельсов. При этом, даже не выселяли жильцов. Так и образовался двор-колодец.