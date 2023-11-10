Двойной комплект. Девочка 14 лет прожила с двумя желудками

Девочку с двумя желудками и пищеводами успешно прооперировали в РДКБ РНИМУ имени Н.И. Пирогова, сообщили «Мосленте.онлайн» в пресс-службе медучреждения. До этого 14-летний подросток всю жизнь провела с двойным комплектом органов.

Девочка с родителями обратилась к врачам пв Якутии с жалобами на боли в животе. Врачи выявили у нее удвоение внутренних органов и отправили пациентку на лечение в Москву.

Обе пары органов были нормально сформированы, поэтому врачам потребовалось время, чтобы понять, какой пищевод и желудок требуют удаления. Девочке сделали рентген, КТ и эндоскопическое исследование. Во время операции специалисты выделили и удалили второй пищевод до купола диафрагмы, после чего устранили добавочный желудок через разрез на передней брюшной стенке.

«Такое протяженное удвоение и пищевода, и желудка даже в зарубежной литературе — крайне редкая ситуация. За 40 лет практики мы ни разу не встретились с подобной патологией таких размеров», — сообщил врач отделения реконструктивной и восстановительной хирургии грудной полости РДКБ Сергей Макаров. По его словам, без лечения у девочки могла развиться язва с кровотечением или тяжелый рефлюкс-эзофагит.

Операция прошла успешно. Сейчас школьница прошла курс медицинской реабилитации и вернулась в Якутию. Ее состояние будут контролировать специалисты.

Ранее необычную вещь в пищеводе младенца нашли хирурги детской больницы имени Г.Н. Сперанского в Москве.