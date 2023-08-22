04:01, 22 августа 2023
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Двое накинулись на одного на юго-востоке Москвы и попали на видео
Двое накинулись на одного на юго-востоке столицы и попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва Live».
«Ночь в 17-м микрорайоне Некрасовки. Очевидцы отмечают, что так бывает через каждые двое суток на третьи», — отметил автор публикации.
На сделанной одним из очевидцев видеозаписи двое молодых людей догоняют третьего во дворе у жилых домов и начинают избивать руками и ногами. Пострадавший при этом громко призывает на помощь.
Через некоторое время жители домов начинают пытаться остановить избиение криками из окон. «Пацаны, хватит, пацаны!», «Эй, сядете же!» — кричат они. После этого избиение прекращается.