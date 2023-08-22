Двое накинулись на одного на юго-востоке Москвы и попали на видео

Двое накинулись на одного на юго-востоке столицы и попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва Live».

«Ночь в 17-м микрорайоне Некрасовки. Очевидцы отмечают, что так бывает через каждые двое суток на третьи», — отметил автор публикации.