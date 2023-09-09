Движение по МЦД-4 запустили в Москве президент Владимир Путин и мэр Сергей Собянин. Об этом сообщает агентство «Москва».

МЦД-4, связавший Апрелевку и Железнодорожный, стал самым протяженным центральным диаметром длиной 86 километров. Он также связал Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский вокзалы.

На момент запуска на МЦД-4 есть 36 остановочных пунктов на момент запуска, а также 38 вариантов пересадок на МЦК, метро и другие диаметры.