Движение по МЦД-3 запустили в Москве

Новая линия Московских центральных диаметров открылась для пассажиров. О запуске движения по МЦД-3 сообщил портал MSK1.RU.

Сквозной Ленинградско-Казанский диаметр через Москву открыли президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Старт движения состоялся в четверг, 17 августа, в 13:00. Поезда «Иволга 3.0» и ЭП2Д будут ходить по третьему диаметру от станции Крюково до станции Ипподром.

Кадры запуска первых поездов на МЦД-3 появились в сети. На них пассажиры собираются на платформе, чтобы посмотреть на открытие нового маршрута.