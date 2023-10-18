Синоптик пообещала москвичам две волны тепла

Две волны тепла до конца октября пообещала москвичам главный специалист «ИА Метеоновости», синоптик Татьяна Позднякова. Прогноз погоды она опубликовала в своем Telegram-канале.

«В пятницу, 20 октября, новый циклон принесет нам дожди, но еще удержит температуру воздуха положительной. А к выходным власть над погодой перейдет к скандинавскому антициклону, и тепло покинет нас, но обещает еще вернуться», — написала Позднякова.

Специалист предупредила, что первое потепление придет в столицу после воскресенья, 22 октября, но будет непродолжительным: к среде снова похолодает. Затем москвичей ожидает ноябрьская погода с температурой на несколько градусов ниже нормы. Вторая волна тепла, согласно опубликованному Поздняковой графику, ожидается с 28 по 30 октября.

Ранее синоптик Александр Шувалов спрогнозировал первый снег в Москве.