Два «Человека-паука» станцевали в вагоне метропоезда и попали на видео, опубликованное в группе «Подслушано Метро Москвы».

В ролике двое пассажиров в костюмах известного киногероя висят на поручнях, ходят на руках и выполняют другие акробатические элементы. В конце выступления молодые люди поблагодарили попутчиков за внимание и собрались выйти на ближайшей станции.

«Вот так теперь зарубежный Marvel вынужден зарабатывать в России», «Мультивселенная схлопнулась», «Красавцы! Молодцы! Побольше бы позитива такого», «Нужно было всю вселенную Marvel собрать, врагов нет, а дурака поваляться хочется им», «Вот клоуны», — написали подписчики сообщества.