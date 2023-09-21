Дрифт на «двойке» на дороге в Москве попал на видео

Дрифт на «двойке» на столичной дороге попал на видео, опубликованное в группе «Кузьминки Москва М125» социальной сети «ВКонтакте».

«Вот такого лихача заметила на кругу у церкви в парке. Хорошо, что там было малолюдно», — говорится в сообщении. В ролике водитель на машине ВАЗ-2102 устроил дрифт на дороге, где организовано круговое движение.

«На этом месте часто делают дрифт, не вижу ничего в этом плохого, главное, он никому не помешал! Дрифт кстати прикольный получился», «Город не место для лихачей. И фраза "никому не помешал" тут не к месту», «Парень — красавчик. Построил машину, ухаживает за ней, по факту никому не мешает», «Он оценил обстановку — людей не было. И он адекватно оценивает свои водительские способности, судя по навыкам опасного вождения», — написали подписчики сообщества.