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17:29, 04 августа 2023
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Драка в вагоне московского метро попала на видео

Драка в вагоне московского метро попала на видео

© Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

В вагоне столичного метро подрались двое мужчин. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах видно, что между оппонентами завязался спор с использованием нецензурной лексики. Конфликт попытался урегулировать третий мужчина. Перепалка закончилась тем, что пассажир отбросил второго участника конфликта на сиденье и несколько раз толкнул его в грудь.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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