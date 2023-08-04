17:29, 04 августа 2023
1 мин.
Драка в вагоне московского метро попала на видео
© Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
В вагоне столичного метро подрались двое мужчин. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».
На кадрах видно, что между оппонентами завязался спор с использованием нецензурной лексики. Конфликт попытался урегулировать третий мужчина. Перепалка закончилась тем, что пассажир отбросил второго участника конфликта на сиденье и несколько раз толкнул его в грудь.