Драка в московском метро попала на видео. Ролик опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК» социальной сети «ВКонтакте».

«В столичном метро псих набросился на патлатого парня из-за длины волос. Бедолага просил помощи мужчин-очевидцев», — написал автор ролика.

В видео мужчины борются на полу вагона на площадке возле дверей. Другие пассажиры пытаются растащить конфликтующих. Разнять драку удалось только четверым очевидцам: один из них повалил нападавшего и использовал удушающий прием, чтобы успокоить его.

«Одного не могу понять: а что, нельзя себе уже волосы отрастить? Тем более у него вполне адекватная, модная прическа», «Если у человека длинные волосы, он теперь не мужчина? Что за бред», «Как баба верещит о помощи», «У мужика должна быть настоящая мужская прическа, а патлы оставьте женщинам», «Мне кажется, тут и патлатый лишнего набазарил», «Жесть, разнять не могут», — отреагировали пользователи сети.