Драка в автобусе попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Восточное Дегунино М125».

По данным канала, молодой человек в бело-зеленой рубашке зашел в автобус вместе со своей девушкой. В дороге он громко ругался матом. Когда другие пассажиры сделали ему замечание, мужчина набросился на них с кулаками. В завязавшейся драке приняла участие и спутница агрессора.

«Не хотела бы я там ехать домой», «Кринж, надо порчу на него навести», «Если сразу видно, что неадекват, лучше не связываться. Себе дороже», — отреагировали на увиденное пользователи сети.