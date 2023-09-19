Город
14:31, 19 сентября 2023
1 мин.

Драка в автобусе попала на видео

Драка в автобусе попала на видео

© Кадр: Telegram-канал «Восточное Дегунино М125»

Драка в автобусе попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Восточное Дегунино М125».

По данным канала, молодой человек в бело-зеленой рубашке зашел в автобус вместе со своей девушкой. В дороге он громко ругался матом. Когда другие пассажиры сделали ему замечание, мужчина набросился на них с кулаками. В завязавшейся драке приняла участие и спутница агрессора.

«Не хотела бы я там ехать домой», «Кринж, надо порчу на него навести», «Если сразу видно, что неадекват, лучше не связываться. Себе дороже», — отреагировали на увиденное пользователи сети.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.