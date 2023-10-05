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19:04, 05 октября 2023
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Драка таксистов в московском дворе попала на видео

Драка таксистов в московском дворе попала на видео
© Кадр: Telegram-канал «Марьино/ЮВАО М125»

Драка таксистов в московском дворе попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Марьино/ЮВАО М125».

«Обычный вечер на Братиславской, 14. Во дворе дома что-то не поделили таксисты. Зачем ходить в кино, если можно наблюдать занимательный сюжет прямо из окна», — написал автор видео.

В ролике мужчины, выйдя из автомобилей, устроили рукопашный бой. Зачинщик нападает на оппонента с кулаками, очевидцы пытаются их разнять.

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moslenta.online, 2023 г. 18+

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