Драка таксистов в московском дворе попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Марьино/ЮВАО М125».

«Обычный вечер на Братиславской, 14. Во дворе дома что-то не поделили таксисты. Зачем ходить в кино, если можно наблюдать занимательный сюжет прямо из окна», — написал автор видео.

В ролике мужчины, выйдя из автомобилей, устроили рукопашный бой. Зачинщик нападает на оппонента с кулаками, очевидцы пытаются их разнять.