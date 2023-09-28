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11:30, 28 сентября 2023
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Драка собачников в подмосковном дворе попала на видео

Драка собачников в подмосковном дворе попала на видео
© Кадр: Telegram-канал «Типичные Химки»

Драка собачников в подмосковном дворе попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Типичные Химки».

«Намедни вечером под окнами ЖК "Две Столицы" развернулась эпическая схватка между собаками и их хозяевами. Причины завязавшейся драмы неизвестны, кто вышел победителем — непонятно», — написали шутливый комментарий администраторы канала.

В ролике трое мужчин устроили драку, за конфликтом следили еще трое местных жителей. В это время их питомцы бегали вокруг хозяев.

«Потанцевали и разошлись», «Собаки счастливые носятся! Жизнь — кайф!», «Это мастер-класс по капоэйра», «Да это фильм снимают, вон сколько операторов столпилось», «Брачные игры», — написали подписчики канала.

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