Драка пассажирки такси и водителя попала на видео в Москве

По словам пользователей сети, конфликт произошел у станции метро «Кузьминки». На кадрах видно, что женщина и таксист устроили потасовку около машины, оставленной на проезжей части. Драку попытался разнять прохожий мужчина. В конце женщина пнула оппонента ногой, а затем он снял ее на камеру телефона.