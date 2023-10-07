16:01, 07 октября 2023
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Драка пассажирки такси и водителя попала на видео в Москве
© Кадр: Telegram-канал «Подсмотрено в Москве | Московские новости»
Пассажирка такси подралась с водителем на одной из столичных дорог. Видео с места событий опубликовали в группе «Подсмотрено в Москве | Московские новости» во «ВКонтакте».
По словам пользователей сети, конфликт произошел у станции метро «Кузьминки». На кадрах видно, что женщина и таксист устроили потасовку около машины, оставленной на проезжей части. Драку попытался разнять прохожий мужчина. В конце женщина пнула оппонента ногой, а затем он снял ее на камеру телефона.