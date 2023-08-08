Драка мужчин во дворе жилого дома в Новой Москве попала на видео

На кадрах видно, как двое оппонентов устроили спарринг на улице. Один из участников потасовки упал, после чего ему помог подняться наблюдатель. «Кто-то решил переснять фильм "Бойцовский клуб" в Троицке», — отметили в группе.

В комментариях очевидица поделилась деталями инцидента. «Один другого нокаутировал так, что тот ударился затылком об асфальт со всей силы, потом они его как мешок подняли и положили на лавочку», — рассказала женщина.