02:31, 08 августа 2023
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Драка мужчин во дворе жилого дома в Новой Москве попала на видео
© Кадр: группа «Троицк — Новая Москва | М125» во «ВКонтакте»
Мужчины подрались во дворе жилого дома в Новой Москве и попали на видео. Ролик опубликовали в группе «Троицк — Новая Москва | М125» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как двое оппонентов устроили спарринг на улице. Один из участников потасовки упал, после чего ему помог подняться наблюдатель. «Кто-то решил переснять фильм "Бойцовский клуб" в Троицке», — отметили в группе.
В комментариях очевидица поделилась деталями инцидента. «Один другого нокаутировал так, что тот ударился затылком об асфальт со всей силы, потом они его как мешок подняли и положили на лавочку», — рассказала женщина.