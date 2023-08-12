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16:01, 12 августа 2023
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Драка мужчин на юго-западе Москвы попала на видео

Драка мужчин на юго-западе Москвы попала на видео

© Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Драка двух мужчин на юго-западе столицы попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком». Произошедшую в ночное время схватку запечатлели жители поселения Сосенское.

«В ЖК "Испанские кварталы" кто-то из жильцов спал, а кто-то наблюдал "цирковое шоу". Двое что-то не поделили, очень громко орали и дрались», — рассказал автор публикации.

Ролик, в котором оппоненты активно размахивают руками и ногами, собрал сотни возмущенных реакций пользователей сети.

Ранее мужчины подрались во дворе жилого дома в Троицке.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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