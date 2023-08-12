Драка мужчин на юго-западе Москвы попала на видео

Драка двух мужчин на юго-западе столицы попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком». Произошедшую в ночное время схватку запечатлели жители поселения Сосенское.

«В ЖК "Испанские кварталы" кто-то из жильцов спал, а кто-то наблюдал "цирковое шоу". Двое что-то не поделили, очень громко орали и дрались», — рассказал автор публикации.