Драка козлов на капоте автомобиля в Москве попала на видео

На кадрах запечатлено, как козлы забрались на иномарку и начали биться рогами. Затем одно из парнокопытных спрыгнуло с машины, задев лобовое стекло.

Поведение беспризорных животных возмутило пользователей сети. «Вот козлы», «Одни козлы паркуются, как хотят. Другие козлы драки на их конях устраивают», «У этих козлов есть хозяин. Так что теперь получит иски от хозяев машин о возмещении ремонта. Следить за живностью нужно», — написали они.