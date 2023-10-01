Раскрыта история появления скульптурной группы «Дорогу утятам!» в Москве

История появления скульптурной группы «Дорогу утятам!» в одном из московских парков была раскрыта в Telegram-канале «Неизвестная Москва».

Стало известно, что композицию подарила супруге президента СССР Михаила Горбачева Раисе Горбачевой и «всем детям Советского Союза в знак любви и дружбы» супруга 41-го президента США Джорджа Буша — старшего Барбара Буш. Скульптура была установлена в парке «Новодевичьи Пруды» в 1991 году.

Однако через несколько дней после установки фигуры птиц были украдены. Спустя некоторое время об этом узнала создательница скульптур Нэнси Шен и решила восстановить композицию. Фигуры утят вновь были отлиты и установлены в столичном парке. На открытии присутствовали многие известные личности, в том числе и Горбачев.