Домработница обокрала жительницу Подмосковья на миллион рублей

На сумму более миллиона рублей обокрала хозяйку частного дома в районе Сходня подмосковных Химок ее 38-летняя домработница, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По информации ведомства, уроженка республики Молдова работала у пострадавшей с 2018 года. Она знала, где та хранит деньги и ценности, систематически похищала по несколько купюр, а также понравившиеся ей небольшие вещи.

Когда хозяйка заметила пропажу украшений, она обратилась в полицию. Оперативники задержали подозреваемую по месту ее временного проживания в Химках.

«В ходе осмотра квартиры задержанной были обнаружены и изъяты некоторые из похищенных ценностей. Деньги правонарушительница успела потратить», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Злоумышленница арестована.