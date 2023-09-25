Раскрыт адрес московского дома с привидениями

Адрес дома с привидениями раскрыт в Telegram-канале «О Москве с любовью».

Речь идет о доходном доме немца Адольфа Шиллера, который был построен в 1912 году по адресу Токмаков переулок, 1/30. По данным администраторов канала, в здании сделали лифт и телефон, что было редкостью для Москвы начала прошлого века.

Предположительно, люди наделили дом привидениями из-за сходства здания со средневековой крепостью: дымоходы под крышей напоминают завершение старинных башен, фронтон наверху и стрельчатые обрамления входов внизу вызывают ассоциации с рыцарскими замками.

Сегодня это жилой многоквартирный дом.