Город
04:01, 25 сентября 2023
1 мин.

Раскрыт адрес московского дома с привидениями

Раскрыт адрес московского дома с привидениями

© Фото: Artem Bryzgalov / Unsplash

Адрес дома с привидениями раскрыт в Telegram-канале «О Москве с любовью».

Речь идет о доходном доме немца Адольфа Шиллера, который был построен в 1912 году по адресу Токмаков переулок, 1/30. По данным администраторов канала, в здании сделали лифт и телефон, что было редкостью для Москвы начала прошлого века.

Предположительно, люди наделили дом привидениями из-за сходства здания со средневековой крепостью: дымоходы под крышей напоминают завершение старинных башен, фронтон наверху и стрельчатые обрамления входов внизу вызывают ассоциации с рыцарскими замками.

Сегодня это жилой многоквартирный дом.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.