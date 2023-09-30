Доктор Вялов развеял миф об обволакивающих свойствах каши для желудка

Популярный миф о том, что овсяная каша способна обволакивать желудок в своем Telegram-канале развеял кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

«Многие считают, что молочные продукты и каши "обволакивают" желудок. Такого процесса вообще не существует. Защита слизистой происходит за счет слизи, которую выделяет сам желудок. Никакая еда не прилипает к стенкам желудка и не покрывает их», — пояснил специалист.

Врач рассказал, что каша способна уменьшить нагрузку на желудок, но не может устранить причину заболевания.