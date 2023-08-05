Доктор Павлова назвала признаки теплового удара

Признаки теплового удара в своем Telegram-канале назвала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. По ее словам, симптомами такого состояния слабость и учащенный пульс.

По словам специалиста, слабость при тепловом ударе может сопровождаться обморочным состоянием, а в тяжелых случаях даже привести к галлюцинациям. В результате перегрева организма кожа может покраснеть, появится одышка, пульсирующая головная боль, головокружение, нарушение координации, судороги, тошнота, рвота и диарея.

Врач подчеркнула, что больше всего риску получить тепловой удар подвержены пожилые люди, а также те, кто имеют сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение и люди в состоянии алкогольного опьянения.