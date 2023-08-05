Доктор Мясников назвал способ предотвратить гипертонию

Способ предотвратить гипертонию назвал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram. Он посоветовал выполнять планку.

Доктор сослался на статью в Британском журнале спортивной медицины. В ней написано, что изометрические упражнения, при которых длина мышцы не меняется, а суставы не двигаются, могут предотвратить гипертонию или вылечить ее на ранних стадиях.

Мясников также назвал самые полезные виды планок. Это упражнение рекомендуется выполнять лежа, боком или сидя у стены.