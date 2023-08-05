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07:01, 05 августа 2023
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Доктор Мясников назвал способ предотвратить гипертонию

Доктор Мясников назвал способ предотвратить гипертонию

© Фото: Olivia Bauso / Unsplash

Способ предотвратить гипертонию назвал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram. Он посоветовал выполнять планку.

Доктор сослался на статью в Британском журнале спортивной медицины. В ней написано, что изометрические упражнения, при которых длина мышцы не меняется, а суставы не двигаются, могут предотвратить гипертонию или вылечить ее на ранних стадиях.

Мясников также назвал самые полезные виды планок. Это упражнение рекомендуется выполнять лежа, боком или сидя у стены.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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