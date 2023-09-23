Определен средний уровень ежемесячного дохода москвичей

Средний уровень ежемесячного дохода москвичей определил в беседе с «Российской газетой» декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве России Павел Селезнев.

Согласно аналитическим данным за лето 2023 года, жители Москвы в среднем зарабатывают 61 тысячу рублей в месяц.

На втором месте по уровню дохода оказался Санкт-Петербург. В северной столице, по информации Селезнева, средняя зарплата составляет 55 тысяч рублей. На третьем месте в рейтинге Севастополь: тут доход местных жителей — 43 тысяч рублей.

Высокий доход, по словам эксперта, также зафиксирован в Екатеринбурге, Сочи, Хабаровске, Мурманске, Краснодаре, Самаре, Донецке и Мариуполе, Владивостоке, Красноярске, Калининграде, Ярославле, Казани, Тюмени, Новороссийске, Сургуте, Ростове-на-Дону и Калуге.