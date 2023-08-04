Дочь известной певицы поделилась своим отношением к кормлению грудью на людях

Певица Александра Морозова, дочь известной исполнительницы Славы, в комментарии «Газете.Ru» поделилась своим отношением к кормлению грудью в общественных местах. Она заявила, что первое время стеснялась кормить на людях новорожденного сына, но со временем поняла, что это естественный процесс.

По мнению Морозовой, нет ничего предосудительного в том, чтобы утолить голод своего ребенка. Она подчеркнула, что часто младенцы питаются только молоком матери, и грудь в такой ситуации не должна считаться интимной частью тела, которую нужно скрывать от посторонних глаз.

Морозова вспомнила, что до рождения ребенка кормящие на людях матери не вызывали у нее положительных эмоций. При этом она никогда не делала замечаний другим женщинам.

24-летняя певица родила сына Арсения в марте текущего года, отцом ребенка стал бизнесмен Андрей Дедов. Супруги узаконили отношения в ноябре 2022 года.