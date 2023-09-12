«Дочь Фредди Крюгера» заметили в московском метро

«Дочь Фредди Крюгера», антагониста фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов», заметили в московском метро. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».

Автор ролика запечатлел пассажирку с дизайнерским маникюром: длина ее ногтей на руках превышала десять сантиметров.

«Фредди ,это ты?!», «Внучка бабы Яги?», «Эдвард руки-ножницы», «Фредди сменил пол. Знакомьтесь: Фрида», «Норм шампуры», «Это Росомаха», «Это дочь Фредди Крюгера», «Росомахи жена что ли», «Фредди Крюгер в женском обличии», «Фредди в юбке», «Фредди Крюгер на минималках», — написали пользователи сети.