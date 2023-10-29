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14:20, 29 октября 2023
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До плюс 10 градусов! Москвичей предупредили о резком потеплении

До плюс 10 градусов! Москвичей предупредили о резком потеплении

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

О резком потеплении москвичей предупредил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В беседе с РИА Новости он рассказал, что на предстоящей неделе столики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.

Так, в понедельник в столице ожидается 3-5 градусов тепла, местами осадки в виде ледяного дождя и снега. Во вторник и среду ожидается существенное повышение температуры до 8-10 градусов тепла, рассказал специалист.

В четверг температура начнет снижаться. В столице будет не выше 4-5 градусов тепла. В пятницу столбики термометров опустятся до 1-3 градусов тепла, добавил метеоролог.

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