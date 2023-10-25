Россияне определили сферы деятельности для успешного будущего детей

Сферы деятельности для успешного будущего детей определили россияне в опросе кластера «СОЮЗ» (Группа Родина), передает «Газета.Ru».

44 процента россиян считают залогом успешной карьеры ребенка высококачественное образование. 41 процент респондентов полагают, что благополучными можно стать при работе в IT-сфере. Шесть процентов желают подготовить детей к госслужбе, а каждый двадцатый хочет помочь в развитии спортивной карьеры. Три процента опрошенных граждан делают ставку на искусство, один процент — на блогерство.

В то же время вкладываться в развитие детей без ограничений готовы только девять процентов родителей. 14 процентов участников опроса планируют тратить на детей до 100 тысяч рублей в год, каждый десятый — 50 тысяч рублей, 44 процента — не более 30 тысяч рублей. Кроме того, почти каждый четвертый (22 процента) не хочет выделять средства из бюджета на дополнительное образование ребенка и уверен, что все занятия должны быть бесплатными.