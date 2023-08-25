Для москвичей составили прогноз погоды на 1 сентября

Прогноз погоды на 1 сентября составил для москвичей в личном Telegram-канале глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Тепло в столицу должно вернуться за день до праздника, отметил синоптик. Так, утром 1 сентября воздух прогреется до 16-18 градусов тепла, а днем столбики термометров достигнут отметки в плюс 22-24 градуса.

Согласно предварительному прогнозу Шувалова, вероятность выпадения осадков во время школьной линейки невысока и составляет 20-30 процентов.