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07:01, 25 августа 2023
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Для москвичей составили прогноз погоды на 1 сентября

Для москвичей составили прогноз погоды на 1 сентября

© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Прогноз погоды на 1 сентября составил для москвичей в личном Telegram-канале глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Тепло в столицу должно вернуться за день до праздника, отметил синоптик. Так, утром 1 сентября воздух прогреется до 16-18 градусов тепла, а днем столбики термометров достигнут отметки в плюс 22-24 градуса.

Согласно предварительному прогнозу Шувалова, вероятность выпадения осадков во время школьной линейки невысока и составляет 20-30 процентов.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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