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03:59, 12 октября 2023
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В Москве обокрали квартиру исполнительного директора Российского Красного Креста

В Москве обокрали квартиру исполнительного директора Российского Красного Креста

© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В центре Москвы обокрали квартиру исполнительного директора Российского Красного Креста Татьяны Фасио, сообщает Shot.

По информации канала, днем во вторник, 10 октября, женщина вызвала на дом работников, контакты которых нашла в интернете, для починки двух окон. Когда мужчины закончили работу и ушли, Фасио обнаружила пропажу нескольких пар дорогих серег и жемчужного ожерелья.

Москвичка незамедлительно обратилась в полицию. Нанесенный ущерб она оценила в 410 тысяч рублей. Проводится проверка.

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