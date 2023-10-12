В Москве обокрали квартиру исполнительного директора Российского Красного Креста

В центре Москвы обокрали квартиру исполнительного директора Российского Красного Креста Татьяны Фасио, сообщает Shot.

По информации канала, днем во вторник, 10 октября, женщина вызвала на дом работников, контакты которых нашла в интернете, для починки двух окон. Когда мужчины закончили работу и ушли, Фасио обнаружила пропажу нескольких пар дорогих серег и жемчужного ожерелья.

Москвичка незамедлительно обратилась в полицию. Нанесенный ущерб она оценила в 410 тысяч рублей. Проводится проверка.