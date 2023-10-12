03:59, 12 октября 2023
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В Москве обокрали квартиру исполнительного директора Российского Красного Креста
© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»
В центре Москвы обокрали квартиру исполнительного директора Российского Красного Креста Татьяны Фасио, сообщает Shot.
По информации канала, днем во вторник, 10 октября, женщина вызвала на дом работников, контакты которых нашла в интернете, для починки двух окон. Когда мужчины закончили работу и ушли, Фасио обнаружила пропажу нескольких пар дорогих серег и жемчужного ожерелья.
Москвичка незамедлительно обратилась в полицию. Нанесенный ущерб она оценила в 410 тысяч рублей. Проводится проверка.