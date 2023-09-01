Девушка в белье и стрипах станцевала на пилоне у «Москвы-Сити» и попала на видео

В ролике артистка в туфлях на высоком каблуке танцует на шесте под медленную музыку. Выступление привлекло несколько зрителей. Ролик был снят на набережной Тараса Шевченко, уточнили в сообществе.

Видео с откровенным танцем удивило пользователей сети и набрало сотни реакций. Некоторых возмутило поведение девушки.