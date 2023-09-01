08:30, 01 сентября 2023
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Девушка в белье и стрипах станцевала на пилоне у «Москвы-Сити» и попала на видео
© Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
Танец девушки в белье и стрипах возле делового центра «Москва-Сити» попал на видео, опубликованное Telegram-каналом «Москва с огоньком».
В ролике артистка в туфлях на высоком каблуке танцует на шесте под медленную музыку. Выступление привлекло несколько зрителей. Ролик был снят на набережной Тараса Шевченко, уточнили в сообществе.
Видео с откровенным танцем удивило пользователей сети и набрало сотни реакций. Некоторых возмутило поведение девушки.