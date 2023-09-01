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08:30, 01 сентября 2023
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Девушка в белье и стрипах станцевала на пилоне у «Москвы-Сити» и попала на видео

Девушка в белье и стрипах станцевала на пилоне у «Москвы-Сити» и попала на видео

© Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Танец девушки в белье и стрипах возле делового центра «Москва-Сити» попал на видео, опубликованное Telegram-каналом «Москва с огоньком».

В ролике артистка в туфлях на высоком каблуке танцует на шесте под медленную музыку. Выступление привлекло несколько зрителей. Ролик был снят на набережной Тараса Шевченко, уточнили в сообществе.

Видео с откровенным танцем удивило пользователей сети и набрало сотни реакций. Некоторых возмутило поведение девушки.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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