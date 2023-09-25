Девушка без сознания выпала из «Газелиели» на столичной дороге и попала на видео

Девушка без сознания выпала из автомобиля «Газель» на Комсомольском проспекте в столице. Кадры видеорегистратора опубликовал Telegram-канал Shot.

На видео женщина на ходу выпадает из кабины грузовика, после чего водитель останавливается, грузит ее тело обратно в машину и уезжает. Сообщается, что мужчина успел скрыться в Московской области. В настоящий момент о судьбе пострадавшей ничего не известно.

Позже стало известно, что 24-летний гражданин Киргизии поссорился со своей 19-летней супругой. Женщина хотела выйти из машины на светофоре, но нечаянно открыла дверь на ходу и выпала. Сообщается, что при падении из автомобиля девушка не пострадала, помощь врачей ей также не потребовалась. Ее мужа полицейские также отпустили.