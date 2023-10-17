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22:11, 17 октября 2023
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33-летняя россиянка родила десятого ребенка

33-летняя россиянка родила десятого ребенка

© Фото: Unsplash

33-летняя россиянка родила десятого ребенка в Подмосковье, сообщает пресс-служба областного Минздрава. Здоровый мальчик появился на свет в Щелковском перинатальном центре.

Из-за предлежания плаценты многодетной матери сделали плановое кесарево сечение. Вес ребенка составил 2,6 килограмма, рост — 48 сантиметров, сообщил главный врач центра Андрей Пастарнак. Пациентка и новорожденный чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

Ранее многодетная миссис Россия продемонстрировала фигуру в откровенном наряде.

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