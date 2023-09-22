Определены самые дешевые в России новые авто

Самые дешевые в России новые авто определили для «Газеты.Ru» аналитики дилерского холдинга «Автодом».

Самым доступным новым автомобилем оказалась отечественная Lada Granta: машину с механической коробкой передач и объемом двигателя 1,6 литра можно приобрести за миллион рублей.

Наиболее бюджетной иномаркой стал китайский Changan Alsvin. Стоимость авто с объемом двигателя 1,5 литра и мощностью 98 лошадиных сил, с роботизированной трансмиссией составляет около 1,6 миллиона рублей.