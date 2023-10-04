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15:52, 04 октября 2023
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В Москве открыли вакансию дегустатора шоколадных конфет

В Москве открыли вакансию дегустатора шоколадных конфет

© Фото: Unsplash

Вакансию дегустатора-фасовщика шоколадных конфет без опыта работы открыли в Москве. Объявление появилось на hh.ru.

Работодатель отметил, что в обязанности сотрудника входит упаковка готовой продукции и ее перемещение на склад. Дегустировать конфеты на конвейерной линии можно без ограничений в желаемом количестве.

Кроме того, соискателю предоставляется бесплатное питание в столовой по системе шведский стол, бесплатное проживание и компенсация проезда. Рассматриваются кандидаты, готовые работать вахтовым методом от 15 смен в месяц (фиксированная ставка — 5900 рублей за смену).

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