В Москве открыли вакансию дегустатора шоколадных конфет

Вакансию дегустатора-фасовщика шоколадных конфет без опыта работы открыли в Москве. Объявление появилось на hh.ru.

Работодатель отметил, что в обязанности сотрудника входит упаковка готовой продукции и ее перемещение на склад. Дегустировать конфеты на конвейерной линии можно без ограничений в желаемом количестве.

Кроме того, соискателю предоставляется бесплатное питание в столовой по системе шведский стол, бесплатное проживание и компенсация проезда. Рассматриваются кандидаты, готовые работать вахтовым методом от 15 смен в месяц (фиксированная ставка — 5900 рублей за смену).