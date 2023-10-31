Decathlon наконец-то возращается! Три магазина откроются под новым названием

Популярный бренд спортивной одежды Decathlon наконец-то вернется в Россию под новым названием. Три магазина в Москве и Санкт-Петербурге откроются 1 декабря, сообщает Telegram-канал Mash.

Новое название марки — Desport. Постепенно сеть планирует расширение. Сейчас в ней наблюдается нехватка работников, поэтому компания повысила оклад сотрудников и ввела систему поощрений за каждого приведенного сотрудника.

Ранее россиянам раскрыли подробности о магазинах на месте Decathlon в России.