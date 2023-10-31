18:30, 31 октября 2023
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Decathlon наконец-то возращается! Три магазина откроются под новым названием
© Кадр: TRUE HIKE / YouTube
Популярный бренд спортивной одежды Decathlon наконец-то вернется в Россию под новым названием. Три магазина в Москве и Санкт-Петербурге откроются 1 декабря, сообщает Telegram-канал Mash.
Новое название марки — Desport. Постепенно сеть планирует расширение. Сейчас в ней наблюдается нехватка работников, поэтому компания повысила оклад сотрудников и ввела систему поощрений за каждого приведенного сотрудника.
Ранее россиянам раскрыли подробности о магазинах на месте Decathlon в России.