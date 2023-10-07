Синоптик Шувалов назвал дату потепления в Москве

Дату возвращения теплой погоды в Москву назвал в публикации в своем Telegram-канале синоптик Александр Шувалов. Он уточнил, что в ближайшие дни в столицу придут ноябрьские холода, которые принесут первый снег.

«Но все это только до середины недели, а уже в четверг погода пойдет на поправку», — уточнил специалист.

По прогнозам метеоролога, температура повысится до 10-12 в дневные часы. Возможно потепление до 15 градусов, уточнил он. Ветер все время будет юго-западный и южный, но сильный.