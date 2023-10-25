Раскрыта дата выпадения первого «настоящего снега» в Москве

Первый «настоящий снег» в Москве выпадет вечером четверга, 26 октября. Дату раскрыл научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Конечно, это не тот снег, который позволит играть в снежки и кататься на санках, но все-таки это уже настоящий снег — тот, который долетает до земли», — рассказал синоптик.

По словам Вильфанда, снег будет идти до конца недели. На улицах сформируется временный снежный покров. Ожидается гололедица на дорогах. Однако в начале следующей недели в столицу придет потепление, и снег растает.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова порекомендовала автомобилистам поменять летнюю резину на зимнюю.